Lenkerin (33) blieb bei Horrorcrash unverletzt

In Straden, Ortsteil Dirnbach, in der Steiermark wurden Feuerwehr und Polizei in der Faschingsnacht mit einem anfangs mysteriösen Autounfall konfrontiert. Nach einem Horror-Crash war am Ort des Geschehens nur noch ein Wrack zurückgeblieben, von der Lenkerin fehlte vorerst jede Spur.