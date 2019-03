Anti-IS-Kämpfer riskiert sein Leben für Attentäter

Baghouz: Tausende Dschihadisten in wenigen Dutzend Häusern

Laut dem SDF-Bündnis verließen am Dienstag rund 3500 Menschen das umkämpfte letzte vom IS gehaltene Gebiet, wobei sich 500 Kämpfer den Belagerern ergaben. Die SDF-Kämpfer zeigten sich erstaunt über die große Zahl von Menschen in dem Dorf am Euphrat, das aus wenigen Dutzend durch Tunnel verbundenen Häusern besteht.