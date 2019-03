„Er bestellte Kaffee, schüttete mir sein Herz aus“

„Dabei ist er ganz ruhig geblieben“, schildert Kellnerin Evi beim Lokalaugenschein der „Krone“ in ihrem Restaurant. Der 25-jährige Syrer setzte sich mit einem Rucksack an die Bar, bestellte einen Kaffee - und schüttete ihr dabei sein Herz aus. „Ich habe gerade einen großen Blödsinn gemacht“, war der Wortlaut, der die Wirtin schließlich aufhorchen ließ. Da sie noch nichts von dem Bankraub unweit ihrer Arbeitsstelle mitbekommen hatte, riet sie ihm, zur nächstgelegenen Polizeidienststelle in derselben Gasse zu gehen.