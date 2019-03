Wie geht es mit dem Skifliegen am Kulm weiter?

„Er hat die Emotion, wir die Haftung“

Was sagt der ÖSV? „Wir wollen keine Brücken abreißen“, schickt Generalsekretär Klaus Leistner voraus. „Wir werden weiter das Gespräch mit Hupo suchen. Er sieht das alles emotional. Am Ende ist es aber so: Er hat die Emotion, wir die Haftung!“, so Leistner.