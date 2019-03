Tod im Wiener AKH: Mordanklage gegen Freundin!

Übergangene Lungenentzündung, Nierenversagen

Nach glücklichen Jahren wurde der um 20 Jahre ältere Mann Ende März 2018 ins Wiener AKH eingeliefert: übergangene Lungenentzündung, Nierenversagen. Es ging zu Ende. Am 6. April wurde Renate E. in die Intensivstation gerufen. Die Lage war ernst. In einem unbeobachteten Moment riss sie den Dialysekatheter und den Beatmungsschlauch heraus. Ihr Freund konnte nicht mehr gerettet werden.