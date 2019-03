Die Solidarität in der Steiermark geht zurück

800.000 Euro für Steirer in Not

„Der Grundwasserspiegel der Nächstenliebe ist weiterhin hoch“, hält Beiglböck trotz allem fest. Auch werde die Arbeit der Caritas mehrheitlich geschätzt. Das kann auch die noch bis Mitte April laufende Haussammlung belegen. Im Vorjahr wurden dabei knapp 800.000 Euro für Menschen in Not in der Steiermark gesammelt, unterstützt werden Einrichtungen wie Notschlafstellen, Obdachlosenheime und Beratungszentren.