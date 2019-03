Junger Österreicher in Nairobi verhaftet

Doch damit nicht genug: Der junge Österreicher hielt sich zudem illegal im Land auf - womit er direkt in die Zelle wanderte. Zuvor hatten Anrainer Benjamin G. dabei beobachtet, wie er Überwachungskameras in einer Appartement-Anlage in Nairobi abdeckte bzw. deren Stromkabel entfernte. Umgehend wurde die Polizei alarmiert. Und tatsächlich wurde der Verdächtige in einem der Appartements angetroffen - allerdings war er hier nicht eingebrochen. Er hauste hier - wenn auch illegal.