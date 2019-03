Jetzt kündigten auch noch die Mitarbeiter

Unerträglich ist die Situation beim ASVÖ Salzburg mittlerweile für die vier Mitarbeiter. Alle haben am Mittwoch gekündigt. Geschäftsführer Michael Nußbaumer wurde bereits am Montag vom Präsidium fristlos entlassen. Der Grund: Er will beim Sportverband einen Umbruch mit einem neuen Team und neuen Statuten. Diese sollten bei der ordentlichen Versammlung am 15. März zur Wahl stehen.