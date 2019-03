Fast alles neu bei der Tiroler Bergrettung

Buchhaltung neu

Seit 2019 müssen die Ortsstellen finanziell in der Buchhaltung des Gesamtvereins dargestellt sein. „Mit dieser Aufgabe haben wir den promovierten Wirtschafter Hoppichler betraut“, sagt Hermann Spiegl. Stichwort Finanzen: Aus dem ehemaligen Team von Veider wird auch die Buchhalterin die Bergrettung verlassen. „Dankenswerterweise übergibt sie zunächst aber noch die Buchhaltung des Jahres 2018 an den Steuerberater“, informiert Spiegl. Erst nachdem in dem Bereich klar Schiff gemacht ist, scheidet sie aus der Bergrettung aus.