ÖFB-Frauen beenden Zypern-Cup auf Platz vier

Thalhammer dennoch weitgehend zufrieden

Thalhammer zog danach eine weitgehend positive Bilanz. „In den ersten drei Spielen haben wir sehr gute Leistungen gezeigt, heute haben wir uns hingegen schwergetan. Wir waren im vierten Spiel in so kurzer Zeit dann doch am Limit. Das Elfmeterschießen bewerte ich nicht sehr hoch, weil es keine große Relevanz hat“, sagte der Teamchef. „Wir haben viel weitergebracht, haben aber auch gesehen, wo noch Luft nach oben ist und wir ansetzen müssen.“