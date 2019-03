Christins letzter Fight

„Mein größter Wunsch war es immer, noch einmal in meiner Salzburger Heimat zu kämpfen“, erklärt Christin Fiedler. Das wird die 34-Jährige, die 2015 den Vize-Weltmeistertitel im K1 Kickboxen holte, am 16. März in der Sporthalle in der Alpenstraße machen. Im Rahmen der Salzburger Fight Night trifft die gelernte Kindergärtnerin auf Christina Puffert (D).