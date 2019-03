Wels prescht bei Immobilien-Verkäufen an Spitze

129.144 Immobilien wurden - so der neue ImmoSpiegel von RE/MAX Austria - im Vorjahr in Österreich verbüchert. Das sind um 6,6% mehr als 2017 und um 7.708 mehr als im Rekordjahr 2016. Die meisten Wechsel von Eigentümern hat es in Niederösterreich gegeben, gefolgt von Wien, der Steiermark und Oberösterreich. In unserem Bundesland wechselten 19.203 Objekte den Besitzer, das sind um 10,3% mehr als 2017. Auffällig ist in unserem Land vor allem eine Entwicklung: „Mit einem Riesensprung schafften es Wels-Stadt und Wels-Land an die Spitze des Bezirksrankings“, weiß RE/MAX-Austria-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer. In den letzten Jahren hatten immer Vöcklabruck, Linz-Stadt und Linz-Land geführt, wenn es darum ging, wo die meisten Verkäufe über die Bühne gingen.