Dopingsumpf: Das Geständnis und die Entschuldigung

Kein Tag ohne neue Enthüllungen im Skandal rund um heimische Langlauf- und Radprofis - und nun der nächste Paukenschlag! Nach seiner überraschenden Festnahme am Dienstag in Innsbruck - wir berichteten ausführlich -, legte der selbst ernannte „Aufdecker“ und angeblich geläuterte Saubermann des Spitzensports, Johannes Dürr, ein Geständnis ab: Laut eigenen Angaben habe der 31-Jährige bis zuletzt Eigenblutdoping betrieben. Nach der Einvernahme wurde Dürr wieder auf freien Fuß gesetzt, die Ermittlungen in Richtung Sportbetrug laufen allerdings weiter.