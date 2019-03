Orban steuert weiter auf Fraktionsausschluss zu

Am Mittwochnachmittag wies ein Fidesz-Sprecher das Ultimatum schließlich zurück. „Die Diskussion zwischen der EVP und Fidesz handelt von der Migrationsfrage, in der Fidesz keine Zugeständnisse macht“, so Parteisprecher Balazs Hidveghi. „Für Fidesz ist der Schutz der europäischen christlichen Werte und das Stoppen der Migration wichtiger als die Parteidisziplin. Darin geben wir nicht nach.“