„Schwiegermutter“ bestahl Ex-Freund der Tochter

Die Linzerin machte insgesamt siebenmal lange Finger, ließ 30.000 Euro in bar sowie zwei Goldmünzen mitgehen. Am Mittwoch stand die 49-Jährige in Linz vor Gericht, war geständig und reumütig, stottert auch bereits ihre Diebesschulden ab. Sie hatte sich Kleidung, Schuhe und einen neuen Boden gekauft, „nur“ 13.500 Euro verbraucht: 15 Monate bedingt.