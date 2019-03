Großvater starb vor Augen seiner Frau im Wald

„Dieses Unglück hat niemand vorhersehen und auch niemand verhindern können“, schluchzt Sonja M., die Tochter des im Dorf so beliebten Pensionisten. Was das Unglück für Ehefrau Erna noch schlimmer macht: Sie musste mit ansehen, wie ihr Kurt starb. Denn nachdem das Opfer die Säge zum Fällen einer 15 Meter langen Esche angesetzt hatte, donnerte der Baumriese so unglücklich zu Boden, das dieser den Mann mit Wucht im Brustbereich traf. Der schwere Stamm klemmte Kurt M. ein.