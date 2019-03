WM-Märchen: Seidl mit Kreuzbandeinriss zu Bronze

MRT-Untersuchung brachte Diagnose

Wegen der anhaltenden Schmerzen in den vergangenen Tagen habe er sich der MRT-Untersuchung unterzogen. „Ich wollte meine tolle Saison mit meinem ersten Weltcupsieg, dem Sieg im Triple in Chaux-Neuve und der Team-Bronzemedaille mit den Bewerben in Oslo und Schonach gebührend abschließen, aber ich muss das jetzt leider so hinnehmen. Mein Körper ist mein Kapital, und ich muss an die nächste Saison denken“, sagte Seidl nach der „bitteren Diagnose“.