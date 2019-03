Auch Neffen Opfer von „Dr. Pädophil“?

Bestens vernetzt

Der gesellschaftlich arrivierte und mit „Reich & Schön“ im Salzkammergut bestens vernetzte Arzt sitzt in Wels in Untersuchungshaft. In einer ersten Einvernahme nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe hatte er diese noch abgeschwächt und relativiert, dies sei im Rahmen der medizinischen Heilbehandlung passiert.