Panzerknacker hinter Gittern

Noch in der Geisterstunde war am 26. April des vergangenen Jahres der Alarm in einem Einkaufszentrum in Mistelbach losgegangen. Vorerst Unbekannte waren über das Dach ins Gebäude geklettert und hatten versucht, den Bankomaten aufzuschneiden. Hals über Kopf flüchteten die Täter damals ohne Beute. Doch Beamten der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes gelang es dennoch, Spuren sicherzustellen. Diese passten zu einem 34-jährigen Rumänen und zwei Landsleuten des Verdächtigen, 31 sowie 44 Jahre alt. Während der Jüngste am Grenzübergang in Nickelsdorf (Bgld.) geschnappt wurde, klickten für die anderen in deren Heimat die Handschellen. Der 31-Jährige gestand den Einbruch in Mistelbach, der 44-Jährige gab zu, als Fahrer auch Schmiere gestanden zu haben.