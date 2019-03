PSG draußen! ManUnited gelingt Wunder von Paris

Manchester United hat in der Champions League ein nicht für möglich gehaltenes Comeback geschafft. Der englische Rekordmeister gewann am Mittwoch im Achtelfinal-Rückspiel auswärts gegen Paris St. Germain mit 3:1 und stieg damit trotz der 0:2-Heimniederlage ins Viertelfinale auf - eine derartige Wende war in der K.o.-Phase der „Königsklasse“ noch keinem Klub gelungen.