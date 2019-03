Öffi-Netz mit Lücken zwingt viele Pendler ins Auto

78 Züge an Werktagen sowie 10 Buslinien listen die Fachleute des Verkehrsclubs als durchaus überschaubares Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in der Region Neusiedl am See auf. Platz zwei belegt Mattersburg (67/13) vor Jennersdorf (26/9). Damit sind die Bahnverbindungen in der Öffi-Statistik des Verkehrsclubs aber auch schon abgehakt. Denn für Güssing, Oberwart und Oberpullendorf werden nur Buslinien genannt, immerhin in allen drei Regionen im zweistelligen Bereich.