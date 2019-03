Wer ist dieser Dusan Tadic, von dem alle sprechen?

Groningen zahlte eine Million Euro für ihn und bereute diesen Schritt sicher nicht, denn zwei Jahre später wurde er für 5,5 Millionen an Twente Enschede weiterverkauft. 16 Tore schoss er dort pro Saison, aber als Vorbereiter glänzte er, wie gegen Real, noch mehr. In zwei Jahren war er der beste Assist-Geber der niederländischen Liga geworden (2011-12, 2013-14) Im Sommer 2014 kam für ihn der große Sprung in die Premier League, aber Southampton kämpfte gegen den Abstieg und Tadic blieb die Rolle als Vorbereiter. 14 Millionen Euro blätterten die „Saints“ für Tadic hin. In seiner besten englischen Saison, in 2015-16, verzeichnete Tadic in der PL 13 Tore, eine hervorragende Bilanz für eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft.