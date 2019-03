Profi-Bankräuber hat die Justiz ausgetrickst!

Der Überfall am 21. März 2018: Der Bosnier Goran…G. überfällt mit einem Schal vor dem Gesicht und einer Haube maskiert mit der Gaspistole in der Hand eine Bankangestellte (32), die als erste die Sparkasse in Nettingsdorf aufschließt. Er zwingt die Frau, die bereits zuvor einmal überfallen worden war, ihm den Tresor zu öffnen, fesselt sich dann in einem Büro mit Kabelbindern an Händen und Füßen.