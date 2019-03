Nervenkrieg um Grundgrenze an Nadelöhr-Kreuzung

In der eigentlich ruhigen Hausbergsiedlung in Neusiedl am See brodelt es. Für Ärger sorgt die dortige Verkehrssituation. „Wir sind hier im wilden Osten, da fahren alle, wie sie wollen“, so Leiner. Da die Straße zu schmal für den Gegenverkehr ist, muss der Grünstreifen des ehemaligen Arztes immer wieder als Ausweichstelle herhalten. Besonders im Frühverkehr wird der Weg gerne genutzt. Der Pächter des Grundstücks wollte dem Treiben mit Begrenzungssteinen Einhalt gebieten. Stattdessen wurden diese über den Zaun auf den dahinter befindlichen Spielplatz geschmissen. „Auch der Pächter selbst wurde bedroht“, berichtet Leiner, für den das Maß damit voll ist. Er will einen Zaun errichten, der bis zur Grundstücksgrenze geht.