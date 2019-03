Holz ist ein „genialer Stoff“ mit Zukunftschancen

„Bro Holz & Sista Wood“ sind zwei Holzfiguren, die über „geniale Holzjobs Auskunft geben“, so Georg Binder Geschäftsführer von proHolz Austria. Die Filmcharaktere wenden sich direkt an junge Menschen, begleiten sie in den Fragen rund um die Berufswahl und geben Auskunft darüber, wie sich eine Karriere in der Holzbranche auszahlen kann. Die Holzindustrie und Forstbetriebe stellen sich als attraktive Arbeitgeber vor.