Tiroler Polizei hat 101 Alko-Lenker geschnappt

Besonderheiten am Rosenmontag

Bei einer Verkehrspolizeilichen Großkontrolle am Rosenmontag in den Bezirken Schwaz und Kufstein wurden 13 Alkoholdelikte festgestellt, ein Drogenlenker wurde angezeigt und zwei illegal aufhältige Mitfahrer des Drogenlenkers wurden festgenommen, wobei bei einem noch eine geringe Menge Cannabiskraut festgestellt werden konnte.