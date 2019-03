Geldtransporter überfallen, Wachmann angeschossen

Am Flughafen Köln/Bonn haben drei Maskierte am Mittwoch einen Geldtransporter überfallen und einen Wachmann durch mindestens einen Schuss lebensgefährlich verletzt. Nach der Tat flüchtete das Trio in einem schwarzen Auto, das es wenig später im Kölner Stadtteil Porz in Brand setzte und zurückließ, wie die Polizei mitteilte.