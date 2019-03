„Captain Marvel“: Rasanter Flug zurück in die 90er

Captain Marvel ist der mittlerweile 21. Film im Marvel Cinematic Universe - und der erste, der eine weibliche Superheldin als Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt: Oscar-Preisträgerin Brie Larson verschlägt es als Carol Danvers alias Captain Marvel in eine weit entfernte Galaxie und in die 1990er-Jahre, Blockbuster-Videothek und andere zahlreiche Referenzen auf das Jahrzehnt inklusive.