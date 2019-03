Startschuss in die Baustellen-Saison gefallen

Projekte im Finale:



• Der denkmalgeschützte Residenzplatz erhält in den nächsten Monaten den letzten Schliff. Bis Juni 2019 wird die Neugestaltung des größten, teils geschotterten Platzes Mitteleuropas abgeschlossen sein.



• Die umfangreichen Straßenbau- und -sanierungsarbeiten im Bereich Steinbruchstraße/Rainbergstraße werden im Sommer 2019 mit dem letzten Bauteil der Sanierung Rainbergstraße inklusive Gehsteigbau bis zur Neutorstraße fertiggestellt.



• Die letzten Adaptierungsarbeiten an der Eichstraßenbrücke werden im Frühjahr abgeschlossen.



• Revitalisierung Alterbach: In Kooperation Stadt/Land/Bund wird der Alterbach im Mündungsbereich in die Salzach sowie ca. 100 m flussaufwärts der Itzlinger Hauptstraße revitalisiert und eine Fischaufstiegshilfe von der Salzach in den Alterbach errichtet.



• Die Arbeiten in der Weichselbaumsiedlung (Parsch) werden nach umfangreichen Kanal- und Wasserleitungslegungen mit dem finalen Aufbringen der Straßendeck-schicht abgeschlossen.