Beamte haben weiter am Karfreitag ab Mittag frei

Dass Bedienstete mancher Bundesländer oder Gemeinden am Karfreitag weiterhin freihaben sollen, ohne dafür einen Urlaubstag nehmen zu müssen, sei laut Kurz „normal“: „Schauen Sie sich die Kollektivverträge“ oder Regelungen in unterschiedlichen Betrieben an, meinte er in Richtung der Journalisten. In manchen Unternehmen werde Mitarbeitern Freitagmittag freigegeben, manchen am 24. oder am 31. Dezember.