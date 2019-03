So geschickt kaschieren Stars ihre Problemzonen

Weitere Tipps: Wer ein Bäuchlein kaschieren will, sollte in ein Kleid mit Drapierungen schlüpfen und Hosen mit hohem Bund tragen. Kräftige Beine werden mit Hosen in dunklen Farben schlanker geschummelt. Lockere Boyfriend-Hosen stehen jeder Frau mit etwas mehr Rundungen. High Heels sind immer eine gute Idee, um größer und schlanker zu wirken.