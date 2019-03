Hauch von Frühling: So schön sind die neuen Trends

Der Knaller: Farb-Favoriten

„Hauptsache knallig!“ heißt der Farbcode für den Frühling. Leuchtende Farben bringen selbst trübe Tage zum Leuchten und können auch untereinander super kombiniert werden. Besonders harmonisch wirkt es, wenn man beim Colour-Blocking in einer Farbskala bleibt, also zum Beispiel Orange mit Pink und Rot kombiniert. Farbenfrohe Taschen, randlose Sonnenbrillen und bunter Schmuck runden den Look gekonnt ab.