Als „Marcel (13)“ suchte er unmündige Mädchen

Der Forstarbeiter spricht leise. So, dass der Vorsitzende den Prozess in einen anderen Saal verlegt. Dort ist der gebürtige Steirer besser zu hören, antwortet nur kurz: Über die Spiele-App „MovieStarPlanet“ hat er seine Opfer gesucht. Er sei da „nur zufällig draufgekommen“. Eigentlich habe er „nach einer Chat-Plattform gesucht“, so der Angeklagte. „Und nicht explizit nach Mädchen“, bohrt Herr Rat weiter. „Es hat sich halt so ergeben.“