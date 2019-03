E-Scooter: Gleiche Pflichten wie für Fahrräder

Seit vergangenem Sommer gab es in Österreich eine Diskussion darüber, ob E-Scooter Fahrräder sind oder nicht. „Nach wie vor gibt es diesbezüglich unterschiedliche Auffassungen“, sagt ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer. „Die elektrisch betriebenen Roller werden in dieser Novelle ausdrücklich nicht als Elektrofahrräder eingeordnet, auch wenn sie diesen hinsichtlich Maximalleistung von 600 Watt und Bauarthöchstgeschwindigkeit von 25 km/h gleichwertig sind“, so Hoffer. Einige Ausrüstungspflichten, aber vor allem die Verhaltensregeln seien jedoch in weiten Bereichen mit den Vorschriften für Fahrräder und E-Bikes ident.