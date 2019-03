Bauern drohen jetzt mit zweitem Hainburg

Da eine Revision beim Höchstgericht zulässig ist, arbeiten die Anwälte bereits an einer Verfassungsbeschwerde: Sie zweifeln die Zuständigkeit der Salzburger Landesregierung und in der Folge auch des Bundesverwaltunsgericht als Berufungsinstanz an, weil die Stromleitung über zwei Bundesländer führt und eine Genehmigung ihrer Meinung nach am Sitz der Verbund-Tochter APG in Wien abgehandelt werden müsste.