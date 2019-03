Gabriella und Jacques: Monacos coole Zwillinge

„Heimat in meinem Herzen“

Charlene wollte ihren Kindern unbedingt die spezielle afrikanische Kultur vermitteln. „Diese Heimat ist in meinem Herzen, in meinen Adern, sie wird es immer sein“, sagte sie einmal in einem Interview. Dazu gehört neben der Zubereitung von Schmorgerichten im landestypischen Potjie, dem gusseisernen Topf, samt Maisgrießbrei eben auch die wilde Natur. Freilich durchstreiften die Altesses Serenissimes (so der offizielle Titel der Kinder) den Busch in der Provinz KwaZulu-Natal in der sicheren Geborgenheit eines Safari-Jeeps. Aber auch so durften die Kleinen Zebras, Büffel, Giraffen, Elefanten, Impalas (eine besondere Antilopenart) und Nashörner beobachten.