Blutbad bei Angriff auf Baufirma in Afghanistan

Bei einem verheerenden Angriff auf eine Baufirma im Osten Afghanistans sind am Mittwoch mehr als 20 Menschen getötet worden. Laut den Behörden hätten sich bei der sechs Stunden andauernden Attacke unter anderem zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Das Unternehmen befindet sich nahe dem Flughafen von Dschalalabad, der Provinzhauptstadt von Nangarhar, und führt Arbeiten am Airport durch, auf dem auch US-Truppen stationiert sind. In der Region sind die radikalislamischen Taliban und ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat aktiv.