Fahrgäste vergessen schon mal Voodoo-Köpfe im Taxi

Es wurde sogar erhoben, an welchen Tagen die meisten Dinge vergessen werden: Samstag und Sonntag sind laut aktuellem Index jene Tage, an denen die meisten Dinge in Europa verloren gehen. Dabei variieren die verlorenen Gegenstände: Am Sonntag werden Geld und Geldtaschen vergessen. Montag ist Schmuck und Uhren-Verlier-Tag, Dienstag vergisst der Uber-User auf seine Schlüssel, Mittwoch verliert er seinen Pass, Donnerstag dann seinen Laptop, freitags seinen Rucksack und am Samstag gehen die geliebten Handys verloren. In Österreich wie auch in Schweden und der Türkei werden am Donnerstag die meisten Sachen als vermisst gemeldet. Übrigens: Vergesslichster Tag in der Bundeshauptstadt war der 30. November 2018.