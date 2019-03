Dürr enthaftet: Hat er bis zuletzt gedopt?

Der Langläufer Johannes Dürr, dessen Aussagen in einer ARD-Fernsehdokumentation den bei der Nordischen Ski WM in Seefeld aufgeflogenen Dopingskandal ins Rollen gebracht haben sollen, soll selbst seit Jahren und bis zuletzt Eigenblutdoping betrieben haben. Er soll diesbezüglich bereits ein Geständnis abgelegt haben, wie auch die von der Krone interviewten WM-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf, teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Mittwoch mit.