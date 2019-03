Politiker ließ für Promi-Freund Handymast abbauen

Mietvertrag nicht verlängert, Mast entfernt

Doch die Antennen am Schwesternwohnheim waren einem nicht näher benannten Promi-Anwohner ein Dorn im Auge. Der wandte sich an einen Regionalpolitiker, der ihm schriftlich zugesichert haben soll, dass er sich der Sache annehmen würde. Tatsächlich wurde der Mietvertrag für den Antennenplatz am mehrheitlich im Eigentum des Landkreises stehenden Wohnheims später nicht verlängert. Der Handymast musste abgebaut werden.