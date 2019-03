82-Jährige zahlte 65.000 € für „falsche“ Enkelin

Die falsche Polizistin übergab den Hörer dann an die vermeintliche Enkelin, die ihrer „Großmutter“ mit weinerlicher Stimme den Sachverhalt bestätigte und die Oma um Hilfe ersuchte, berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Die 82-Jährige wurde misstrauisch und wollte einen Vorgesetzten der angeblichen Beamtin sprechen. Daraufhin wurde das Telefon erneut weitergegeben, und ein Mann meldete sich als Beamter einer Polizeiinspektion in Salzburg. Der Mann forderte die Frau erneut zur Zahlung der Kaution auf, die in Lehen an einen „Gutachter“ zu übergeben sei.