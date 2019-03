Visitator lädt zum Gebet

Heute, am Aschermittwoch, beginnt für die Christinnen und Christen die österliche Buß- und Fastenzeit. Seit alters her beginnen wir die Fastenzeit mit einer Zeichenhandlung der Buße. Asche wird uns aufs Haupt gestreut, begleitet vom Aufruf: Bekehre dich und glaube an das Evangelium! Mit ähnlichen Worten beginnt Jesus sein öffentliches Wirken: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15). Zur österlichen Buß- und Fastenzeit heißt es am Beginn des Hochgebetes: „Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe…..“ In diesem Auftrag versammeln wir uns am Freitag, dem 8.3.2019 zu einer Gebetsstunde.