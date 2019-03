Luke Perry: Berührende Botschaft seiner Tochter

Doherty geschockt und untröstlich

„Ich bin geschockt. Untröstlich. Ich habe so viele Erinnerungen mit Luke, die mich zum Lachen bringen und die immer in mein Herz eingebrannt sind“, sagte etwa die Schauspielerin Shannen Doherty (47) dem Magazin „People“. Doherty und Perry spielten in „Beverly Hills, 90210“ jahrelang das Liebespaar Brenda Walsh und Dylan McKay. Ian Ziering, Co-Star aus der 90er-Jahre-Kultfernsehserie, schrieb, er werde sich immer an die gemeinsamen Erlebnisse erinnern.