Burgenländer erhält kein Fachkräftestipendium

AMS beruft sich auf Gesetzeslage

Die Ombudsfrau wollte vom AMS Genaueres wissen. Dort will man keinen Spielraum haben. Da die Ausbildung vor dem 1.1. begonnen wurde, sei jetzt aufgrund der geltenden Gesetzeslage keine Förderung für Herrn C. möglich, so die Auskunft. Auch wenn es sich jetzt um eine förderbare Ausbildung handelt.