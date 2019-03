„Susi“ und „Max“ sind die beliebtesten Kälbernamen

Nach einer aktuellen Auswertung der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter (ZAR) haben im Jahr 2018 auf den österreichischen Kontrollbetrieben 576.000 Kälber das Licht der Welt erblickt. Ist unter den Menschen der Name „Anna“ für Mädchen am Beliebtesten, so liegt dieser bei den Kälbern nur an 43. Stelle. Bei den männlichen Kälbern führen wie schon im Vorjahr „Max“, „Willi“ und „Moritz“ die Bestenliste an. Die Langform von „Max“, nämlich „Maximilian“, ist 2018 auch der meistgetaufte Burschenname. Die aktuell lebenden Milchkühe auf den heimischen Bauernhöfen heißen am häufigsten „Susi“, „Bella“, „Sissi“, „Alma“, „Heidi“ und „Laura“.