Östersund-WM mit nicht optimaler Ausgangslage!

Auf Staffel-Ebene kommt neben dem Mixed-Rennen und den beiden klassischen Staffeln am Donnerstag nächster Woche (14. März) mit der Single-Mixed-Konkurrenz ein neuer WM-Bewerb zur Austragung. Hier ist die Chance auf eine Medaille für eine ÖSV-Dame wohl am größten. Denn Eder und Lisa Hauser liefen in diesem Bewerb bisher reihenweise zu Podestplätzen, in den Weltcup-Bewerben dieser Saison wurden sie sowohl in Pokljuka als auch in Soldier Hollow Zweite.