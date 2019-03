Dido: „Wurde in Wien von Kätzchen attackiert“

15 Jahre ohne Tour sind aber eine wirklich lange Zeit. Bist du im Hinblick auf die Konzerte nervös, aufgeregt oder gar verunsichert?

Es begann mit unheimlich viel Nervosität, ich hatte so viele Gedanken in meinem Kopf. Dann war ich aufgeregt und seit ich probe, will ich am liebsten sofort auf die Bühne. Ich hatte fast vergessen, wie viel Spaß das macht und habe auch das Glück, dass meine Band aus lauter Freunden besteht. Für mich ist mein Leben gerade am Höhepunkt. Ich mache das Album mit Freunden, bin auf Tour mit Freunden und die Menschen machen sich die Mühe, meine Konzerte zu besuchen. Das ist etwas ganz Spezielles, etwas Magisches. Im Musikbusiness gibt es so viele Geschichten über Neid und Missgunst, das ist mir völlig unbekannt. Ich habe mir in diesem Geschäft so viele gute Freunde gemacht, hatte wirklich immer eine schöne Zeit. Auch die Plattenfirma früher war immer fair zu mir und es Fans, die mich meine ganze Karriere lang verfolgen. Ich könnte nicht glücklicher sein. Es geht mir immer um die Menschen, vor allem in der Zusammenarbeit. Ich muss die Menschen mögen.