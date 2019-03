Einbrecher plünderten Osttiroler Radgeschäft

Einen spektakulären Einbruch haben drei unbekannte Täter über Nacht in einem Fahrradgeschäft in Nußdorf-Debant (Osttirol) verübt. Sie stahlen hochwertige E-Bikes und luden diese in einen Klein-Lkw. Dabei wurden sie vom Geschäftsinhaber beobachtet, der durch das Bellen seines Hundes auf den Einbruch aufmerksam geworden war.