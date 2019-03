Betrunkener von Fassade des Landhauses gestürzt

Ein 19-jähriger Deutscher ist am Dienstagabend in Innsbruck von der Fassade des Landhauses abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der laut Polizei stark Alkoholisierte war über ein Fenster im ersten Stock auf den Fenstergesims und von dort aus vor den Augen mehrerer Passanten an der Fassade entlang weiter geklettert, bis er schließlich den Halt verlor und abstürzte.