Halle Berry macht oben ohne Frühstück

Dieses Peckerl lässt sich nicht so leicht verstecken! Halle Berry versetzte ihre Fans in Aufruhr, weil sie sich oben ohne beim Eierbraten am Herd zeigte. Besonders auffällig war dabei aber ihr neuer Körperschmuck, der sich vom Steißbein aufwärts entlang des Rückgrats bis zum Haaransatz schlängelt.